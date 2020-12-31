Диетолог рассказала о закуске, которая поможет не пьянеть

https://static.news.ru/photo/8e91b2ae-4cae-11eb-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Грибная закуска является хорошим сорбентом и позволяет долго не пьянеть за праздничным столом. В любых грибах в большом количестве содержится хитозан — это категория пищевых волокон, которые и являются этим самым сорбентом.

Сорбенты снижают степень опьянения, приводит слова диетолога и члена ассоциации диетологов Марины Макишы URA.RU.

Но хитозан таит в себе опасность, предупредила врач. Он состоит из нерастворимых пищевых волокон и поэтому даёт большую нагрузку на пищеварение. Поэтому в день можно употреблять не более 150 грамм грибов, чтобы не навредить здоровью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный нарколог России Евгений Брюн назвал бокал шампанского в новогоднюю ночь ритуалом, а не поводом для пьянки. Врач советует в новогоднюю ночь пить как можно меньше: бокал шампанского под бой курантов и бокал сухого вина в час.