Диетолог рассказала о вредных при «омикроне» продуктах
Диетолог Королёва: при «омикроне» стоит ограничить копчёное, сладкое и солёное в рационе
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:54, 25 января 2022
Фото: unsplash.com
Читайте нас в Google Новости
Во время заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса не стоит есть копчёное, сладкое и солёное, так как такие продукты замедляют выздоровление, считает диетолог Маргарита Королёва. По её словам, некоторые продукты могут «отвлекать» организм от борьбы с вирусом, пишет «Москва 24».
Все рафинированные продукты, подготовленные для нас промышленностью, имеют низкую питательную ценность. Там много тех компонентов, которые будут напрягать иммунную систему. Они будут отвлекать организм от борьбы с вирусом, — пояснила Королёва.
В первую очередь, подчеркнула медик, важно отказаться от сладкого, так как такие продукты ускоряют процесс старения. Помимо этого, важно убрать из рациона копчёности и алкоголь. Также пациентам с «омикроном» стоит ограничить потребление солёных ингредиентов, потому что они задерживают влагу в организме и мешают его естественной детоксикации.
Ранее диетолог Королёва рассказала о продуктах, которые помогут укрепить иммунитет в период активного распространения «омикрона». Она порекомендовала россиянам обратить внимание на жиры животного происхождения, например на сало или масло гхи.