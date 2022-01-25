Диетолог рассказала о вредных при «омикроне» продуктах

Во время заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса не стоит есть копчёное, сладкое и солёное, так как такие продукты замедляют выздоровление, считает диетолог Маргарита Королёва. По её словам, некоторые продукты могут «отвлекать» организм от борьбы с вирусом, пишет «Москва 24».

Все рафинированные продукты, подготовленные для нас промышленностью, имеют низкую питательную ценность. Там много тех компонентов, которые будут напрягать иммунную систему. Они будут отвлекать организм от борьбы с вирусом, — пояснила Королёва.

В первую очередь, подчеркнула медик, важно отказаться от сладкого, так как такие продукты ускоряют процесс старения. Помимо этого, важно убрать из рациона копчёности и алкоголь. Также пациентам с «омикроном» стоит ограничить потребление солёных ингредиентов, потому что они задерживают влагу в организме и мешают его естественной детоксикации.

Ранее диетолог Королёва рассказала о продуктах, которые помогут укрепить иммунитет в период активного распространения «омикрона». Она порекомендовала россиянам обратить внимание на жиры животного происхождения, например на сало или масло гхи.