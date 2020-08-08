Диетолог рассказала о вреде овсянки на завтрак

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Диетолог Галина Барташевич сообщила, что каждый день употреблять овсяную кашу нельзя.

Врач пояснила, что овсяная каша мешает усвоению кальция за счёт содержащихся в ней фитатов. Она отметила, что дефицит кальция в организме ведёт к остеопорозу, поэтому допустимая частота употребления овсянки — это два-три раза в неделю.

Овсяная каша, конечно, вкусная и полезная, у неё прекрасный обволакивающий эффект, она рекомендована пациентам гастропрофиля, но её ежедневное употребление по утрам приводит к препятствованию всасывания кальция. Потому что в ней содержатся фитаты, которые и затормаживают усвоение кальция. Поэтому чисто диетологически такую кашу следует есть не каждый день, а два-три раза в неделю, — привели слова специалиста на портале NGS42.

На портале отметили, что овсяная каша содержит много углеводов, поэтому её нужно с осторожностью есть склонным к полноте людям и тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

В целом диетологи рекомендуют употреблять разные каши на завтрак. Это могут быть блюда из риса, гречневой или ячневой крупы, а также булгура.

Отмечается, что овсяное молоко не нанесёт вред организму.

Как писал NEWS.ru ранее, учёный из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла назвал продукты, которые помогут сохранить молодость кожи. Он сообщил, что такие продукты включены в низкобелковую диету. Прежде всего это орехи, лосось и другая рыба, семена, яйца, овсянка, брокколи, имбирь, а также разные продукты с высоким содержанием клетчатки.