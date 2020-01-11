https://static.news.ru/photo/0794a53e-350a-11ea-9237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-диетолог Ирина Торопыгина посоветовала желающим сбросить лишний вес включить в рацион ананасы и другие богатые полезными веществами фрукты.

Ананас, например, содержит фермент бромелайн, который препятствует образованию жировой ткани и улучшает процесс пищеварения. Грейпфрут помогает нормализовать уровень инсулина в крови, причём есть его надо вместе с плёнкой, покрывающей дольки, она богата нарингином — ускоряющим метаболизм веществом, передаёт E1.

Из специй полезен имбирь, помогающий выработке полезных для переваривания пищи ферментов, а корица, добавленная в кофе и напитки, поможет снизить уровень сахара в крови и даст чувство сытости.

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