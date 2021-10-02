Диетолог предостерегла от употребления ударных доз витаминов

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова предостерегла россиян от употребления витаминных комплексов, которые продаются не в аптеках, а в магазинах спортивного питания. По её словам, доза в аптечных комплексах оптимально сбалансирована, а в спортивных — превышена в десятки и даже сотни раз. Подобные ударные дозы могут быть не просто пустой тратой денег, но и нанести вред здоровью.

Избыток таких жирорастворимых витаминов, как А, Д, Е и К, может накапливаться в организме и вызывать токсические реакции. Поэтому это может быть не просто пустой тратой денег, но и ещё опасно для здоровья, — отметила специалист.

По мнению Кругловой, если человек не занимается профессиональным спортом, то большие дозы витаминов ему не требуются. Кроме того, когда человек питается разнообразно, полноценно, у него нет каких-то проявлений гиповитаминоза, и ему, скорее всего, и простой аптечный комплекс также не нужен. Только иногда может потребоваться отдельный приём некоторых витаминов и минералов.

Там, где есть проблема, дефицит, нужно восполнять, а пить все витамины, которые существуют, и все минералы — в этом нет необходимости, — подчеркнула врач.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, что для поддержания в осеннее время своего иммунитета женщинам после 40 лет необходимо в качестве профилактики принимать витамины D, В и С. При этом любые другие витамины или изменение дозировки лучше всего согласовать с врачом.