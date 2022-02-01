Диетолог рассказала о продуктах, которые могут спровоцировать инфаркт

Продукты, которые содержат насыщенные жиры, например, колбасные изделия или готовые мясные полуфабрикаты, могут спровоцировать повышение холестерина, что, в свою очередь, может стать причиной инфаркта, заявила диетолог Наталья Круглова. Она подчеркнула, что с точки зрения развития сердечно-сосудистых заболеваний наибольшую угрозу представляет еда и напитки, способствующие быстрому набору веса, пишет «Москва 24».

Продукты, которые способствуют развитию атеросклероза и болезней сердца, содержат насыщенные жиры. К примеру, они есть в жирном мясе, колбасных изделиях, готовых мясных полуфабрикатах. При избыточном потреблении эти продукты могут провоцировать повышение холестерина, что приводит к инфаркту, — пояснила Круглова.

Она отметила, что поваренная соль склонна повышать артериальное давление, что также является одним из рисков развития инфаркта. Помимо этого, спровоцировать инфаркт может и кофеин. Диетолог также упомянула и о вафлях, которые содержат в себе трансжиры и нередко большое количество сахара.

Ранее член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что для завтрака зимой следует выбирать цельнозерновую кашу, индейку, сыр, кисломолочные продукты и яйца. По её словам, в это время года сокращается выработка серотонина, а для выработки гормона нужен триптофан, который и содержится в сыре и мясе индейки.