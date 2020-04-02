Диетолог рассказала о причинах смены пищевых привычек

https://static.news.ru/photo/bfb62e52-74e4-11ea-84a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пищевые привычки необходимо менять при возникновении хронической усталости, проблем с пищеварением, проблем с кожей и болей в суставах. Об этом заявила диетолог Анхела Морено.

Как сказала Морено испанскому изданию ABC, многие люди имеют ложное представление о том, какой должны быть диета. По её словам, нужно найти здоровые альтернативы привычным продуктам.

Например, сухие завтраки можно заменить на овсяные хлопья, а солёные орехи на обычные.

В конце концов, здоровье во многом зависит от еды, поэтому любая проблема со здоровьем может быть в той или иной степени связана с нашими пищевыми привычками, — сказала диетолог.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова сообщили о диете, которой стоит придерживаться заражённым коронавирусной инфекцией.