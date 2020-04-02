Диетолог рассказала о причинах смены пищевых привычек

Пищевые привычки необходимо менять при возникновении хронической усталости, проблем с пищеварением, проблем с кожей и болей в суставах. Об этом заявила диетолог Анхела Морено.
Как сказала Морено испанскому изданию ABC, многие люди имеют ложное представление о том, какой должны быть диета. По её словам, нужно найти здоровые альтернативы привычным продуктам.
Например, сухие завтраки можно заменить на овсяные хлопья, а солёные орехи на обычные.
В конце концов, здоровье во многом зависит от еды, поэтому любая проблема со здоровьем может быть в той или иной степени связана с нашими пищевыми привычками, — сказала диетолог.
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова сообщили о диете, которой стоит придерживаться заражённым коронавирусной инфекцией.
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