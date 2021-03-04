Диетолог рассказала о правильных продуктах для ночного перекуса

https://static.news.ru/photo/9accaace-7cbf-11eb-9ddb-96000091f725_660.jpg Омлет Фото: pexels.com

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с журналистами рассказала, какие продукты можно есть на ночь без вреда для организма. По её словам, они должны содержать легкоусвояемый белок.

Как отметила Дианова, в ночное время вся работа организма замедляется. И пищеварение тоже. Поэтому если человек решил поесть поздним вечером, то перекус должен быть лёгким. Для ночной трапезы идеально подходят: омлет с овощами, творог, кусок рыбы или рыбные котлеты, банан и пара ложек урбеча. В качестве альтернативы можно использовать белковые коктейли.

Говядину, свинину или телятину ночью лучше не есть — эти виды мяса в указанное время тяжелы для пищеварения. Однако выход есть. По ночам мясо можно есть в виде детского питания, поэтому оно «не ляжет комом».

Если съесть прямо мясо, оно наутро даст снижение аппетита или его отсутствие, — цитирует диетолога телеканал «Звезда».

Как ранее передавал NEWS.ru, врач Елена Соломатина заявила, что дневная доза шоколада не должна превышать одного или двух кусочков. В случае серьёзных умственных или физических нагрузок допускается съедать целую плитку шоколада при условии, чтобы она не была единственной пищей для человека.