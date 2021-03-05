Диетолог рассказала о правильном употреблении блинов на Масленицу

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Во время Масленицы не стоит наедаться блинами до отвала, поскольку организму нет никакой разницы, праздник у человека или нет, он будет реагировать по-своему. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Блины можно есть вместо основного блюда. Например, можно употреблять их в пищу с начинкой из капусты или рыбы, чтобы получить насыщение на длительное время.

Диетолог подчеркнула, что нужно быть осторожными со сладкими блинами. По калорийности и воздействию на организм они сравнимы с сахаром, а начинка усиливает этот эффект. Кроме того, сладкие блины не дадут чувства насыщения на длительное время. Соломатина призвала снизить количество масла во время жарки или не добавлять его совсем, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, продуктовый «блинный набор» в 2021 году вырос в цене на 3%. Московская семья из четырёх человек потратит на стопку блинов 125 рублей, а подмосковная — 118 рублей. В общем наборе больше всего подорожал сахар. Это связано с засухой и низким урожаем. На втором месте — мука, цены на зерно выросли в мире и внутри страны.

Масленица в этом году будет праздноваться с 8 по 14 марта, а затем начнётся самый строгий пост в году перед Пасхой. Проводы зимы — это один из древнейших славянских праздников, чучело зимы сжигают через две недели после начала календарной весны.