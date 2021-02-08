Диетолог рассказала о правильном меню после пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/8103de8e-6a1b-11eb-9939-96000091f725_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Почти целый год, что длится пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), россияне соблюдали домашний режим, что привело прежде всего к сбоям в питании. Однако сейчас к специалистам обращаются всё больше граждан, жалующихся на камни в почках.

В первую очередь стоит соблюдать режим. Порядок нужен во всём: в одно и то же время просыпаться по утрам, завтракать, работать, обедать, ужинать, отходить ко сну. Оптимальным считается 4-5-разовое питание. Это три основных приёма пищи и один-два промежуточных перекуса, что позволит насыщать организм достаточным количеством полезных веществ и калорий, чтобы не испытывать чувства голода, пишет «Московский Комсомолец».

Завтракать лучше в течение часа после пробуждения. Проходит два-три часа — время второго завтрака. Ещё через 120–180 минут — обед. Приёмы пищи лучше распределить равномерно и строго придерживаться графика. Допускается погрешность в 30–40 минут, считает диетолог Екатерина Бурляева. Эксперт предостерегла от злоупотребления сладким граждан с сахарным диабетом (СД).

Поэтому необходимо контролировать в рационе не только сладкие, но и жирные продукты, которые включают ту же выпечку, и смотреть общую калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов, — отметила специалист.

Однако в период морозов человеку всё же требуется больше энергии, чтобы поддерживать в работе все функции организма и иммунитет. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России Маргарита Королёва. По её словам, в холодную погоду лучше питаться натуральными продуктами, так как именно они позволяют получить все питательные компоненты, жиры, белки и минеральные вещества. Поэтому стоит ввести в рацион больше продуктов животного и растительного происхождения. К примеру, белок даёт возможность получить протеин, важный для иммунной системы. Жиры участвуют в построении ткани на клеточном уровне и обеспечивают человека энергией, поддерживая тепло в организме и высокую работоспособность.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогают скорректировать артериальное давление. Она отметила, что такой способ работает только в том случае, когда у человека гипертензия не развилась как болезнь, а проявляется только при стрессе. Об этом писал NEWS.ru.