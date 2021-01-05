Диетолог рассказала о правилах питания после поста

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Рождественский пост — это не столько диета, сколько философия. Поэтому выходить из него тоже надо с умом, соблюдая ряд правил. Одно из них — не стоит после поста бросаться на всё, что есть на столе. Об этом в разговоре с журналистами рассказала диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

По словам доктора, выход из поста должен быть постепенным. Сначала она посоветовала есть маленькими порциями. Пища при этом не должна быть жирной. Как отметила Хорол, человек, который сразу начнёт поглощать много еды, неправильно приготовленной, рискует своим здоровьем. Такое поведение может привести к гастриту или вызвать неадекватную реакцию поджелудочной железы.

После поста питание должно быть дробным. Хорол призвала включать поэтапно различные продукты в рацион.

После окончания поста стоит есть отварную еду либо приготовленную на пару, а также сократить потребление жареного и острого. Кроме того, не нужно сразу есть жареные мясо и рыбу, — цитирует диетолога телеканал RT.

Как ранее передавал NEWS.ru, в новогодние праздники нужно следить за свежестью продуктов и не держать долго готовые блюда в холодильнике. Заслуженный врач РФ и сенатор Татьяна Кусайко посоветовала также не переедать, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями.