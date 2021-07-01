Диетолог рассказала о популярных ошибках «здорового питания»

Отсутствие разнообразного рациона питания может привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с «Народными Новостями».

Как отметила врач, если в организм не поступают необходимые микроэлементы, то он утрачивает полезную флору, которая оказывается невостребованной. В результате снижается иммунитет, и человек становится уязвимее к развитию различных болезней.

Например, человек может просто «закислить» организм, питаясь только шпинатом, который на первый взгляд является очень полезным продуктом. Однако в условиях кислой среды скорость метаболических процессов снижается, из-за чего могут возникнуть проблемы разного порядка, в том числе связанные с суставами и почками, — сказала Королёва.

Он добавила, что также нельзя злоупотреблять всеми любимой в летнее время клубникой, чтобы не получить аллергическую реакцию организма. А употребление большого количества красного мяса и животных белков, по её словам, может привести к риску развития рака и к проблемам сердечно-сосудистой системы.

Королёва советует придерживаться здорового подхода к питанию. В первую очередь, нужно употреблять больше натуральных продуктов растительного и животного происхождения. В рационе всегда должны белки и жиры, а также витамины и минеральные вещества.

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