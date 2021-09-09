Диетолог раскритиковала советы блогеров по похудению

Сегодня различные блогеры и «эксперты» могут посоветовать что угодно, но при этом никто не даёт гарантий, что эти советы помогут вам похудеть быстро и эффективно. На подобные уловки лучше не попадаться. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Центра в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова.

Основное заблуждение — это обращаться за советом не к врачам, а к каким-то звёздам, блогерам, которые никак не могут гарантировать, что этот метод похудения вам подойдёт и что он не вызовет каких-то побочных эффектов. Надо разумно, без фанатизма подойти к вопросу, — считает эксперт.

По её словам, лучше всего проанализировать своё питание, образ жизни, найти слабые и сильные места в этом вопросе, чтобы понять, как действовать дальше.

Кроме того, ни в коем случае нельзя резко и неожиданно ограничивать организм от употребления пищи. Такая тактика обычно приводит к ещё большим последствиям и, как правило, к усиленному набору веса. То есть видео с лозунгом «Десять килограммов за неделю» являются настоящим обманом, отмечает диетолог.

Некоторые популярные диеты и вовсе представляют опасность, предупреждает Денисова. Так, при употреблении одной лишь гречки или брокколи в организме пропадает необходимый белок, что приводит к потере мышечной массы, при этом жир наоборот лишь только начнёт накапливаться.

Ранее нутрициолог, член Российского союза диетологов Мария Волченкова предупредила об опасности похудения для некоторых категорий людей. Она уточнила, что это может быть вредно для тех, у кого в анамнезе были анорексия или расстройства пищевого поведения (РПП).