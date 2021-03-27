Диетолог рассказала о пользе и вреде масел

https://static.news.ru/photo/a9ed9930-8f09-11eb-ba31-96000091f725_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

В эпоху вкусового разнообразия у хозяек огромный выбор, на каком масле готовить. О пользе и вреде употребления их разных видов рассказала диетолог и нутрициолог Инна Кононенко.

Она объяснила, что жиры делятся на две группы — насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. К первой группе относятся сливочное, топлёное, кокосовое масло, а ко второй — все растительные. Кроме того, существует мононенасыщенные жирные кислоты, это подвид ненасыщенных жиров, например оливковое масло.

Насыщенные жиры, по словам медика, более стабильны, а полиненасыщенные подвержены кислородному окислению и вредны для организма, так как могут вызвать онкологические заболевания. Поэтому для хранения масла и сохранения его питательных свойств следует выбирать жестяную банку для защиты от солнечных лучей.

Кроме этого, важно соблюдать сроки хранения. Подсолнечное масло лучше либо вообще исключить из рациона, либо использовать только на ранних сроках.

Что касается выбора — куда какое масло применять, то Кононенко рекомендовала использовать растительные масла только для заправки салата, постоянно их чередуя.

Существует много других полезных масел, например масло авокадо или ореховые масла, как масло макадамии. Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний, — приводит слова диетолога сайт Пятого канала.

Масло для заправки салатов должно быть только нерафинированным и первого холодного отжима. Так в них сохраняется максимум пользы, витаминов и микроэлементов.

Для жарки, добавила Кононенко, лучше подходит сливочное, топлёное или кокосовое масло — они более устойчивы к воздействию температуры. При этом топлёное масло более полезно, чем сливочное, так как в нём больше витаминов и микроэлементов, а также меньше молочного белка и лактозы. Кокосовое же масло является источником каприловой и лауриновой кислот, которые защищают от вирусов и патогенных грибков, попадающих в организм.

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