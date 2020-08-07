Диетолог рассказала о полезных свойствах пива

https://static.news.ru/photo/3373a0ea-d8cc-11ea-ae59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пиво улучшает обменные процессы в организме, оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, а также способствует быстрому усвоению пищи. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Речь идет, конечно, о пиве, которое приготовлено из натуральных продуктов. В этом случае оно снижает напряженность, в нём содержится эстроген — женский гормон. И дамы, потребляя его, могут пополнять его запасы, — объяснила Соломатина журналистам «Вечерней Москвы».

Чрезмерное употребление пива оказывает губительное влияние на мужчин, полагает диетолог. По её словам, пенный напиток уменьшает на количество тестостерона. Этот гормон помогает мужчинам обретать характерные для его пола особенности.

NEWS.ru писал, что безалкогольное пиво несёт вред для организма, поскольку имеет высокий гликемический индекс. Злоупотребление пивом может привести к сахарному диабету второго типа, а также спровоцировать появление атеросклеротических бляшек.