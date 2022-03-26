Диетолог рассказала о полезных для сна продуктах

Перед сном следует есть продукты с содержанием триптофана, к ним относится рыба, а также приготовленные на пару курица и индейка, считает диетолог Маргарита Королёва. Она подчеркнула, что эта пища должна поступать в организм в сочетании со сложными углеводами, пишет «Москва 24».

Идеальный продукт, содержащий триптофан, — это рыба или приготовленные на пару индейка или курица. Они обязательно должны поступать в организм в сочетании с углеводами. Но не простыми углеводами в виде жареного картофеля или десерта, а со сложными, например с брокколи, — уточнила Королёва.

Она добавила, что простые углеводы могут препятствовать усвоению триптофана в организме, поэтому на ночь продукты с их содержанием лучше не есть. Диетолог порекомендовала россиянам пить кефир перед сном: кисломолочный продукт не только содержит в себе триптофан, но и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

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