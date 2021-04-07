Диетолог рассказала о неочевидной опасности сухофруктов

https://static.news.ru/photo/f2067768-97a7-11eb-8100-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сухофрукты — источник минералов, витаминов и пищевых волокон. Однако не всё, что продаётся в магазинах и на рынках, одинаково полезно, предупредила диетолог Светлана Фус.

Для увеличения срока хранения в ряде случаев продукт могут обрабатывать двуокисью серы. У некоторых людей такое соединение может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли, а также приступы бронхиальной астмы и другие проблемы со здоровьем, рассказала медик в Instagram.

Кроме того, сухофрукты, которые выглядят блестящими или жирными, могут быть покрыты растительным маслом, зачастую дешёвым, или вываренными в сахарном сиропе.

Если вы покупаете сухофрукты, а не изготовляете их самостоятельно, советую сначала обдать кипятком и замочить их на 10–15 минут в тёплой воде, а затем промыть. Этим вы обезопасите себя от возможных вредных веществ, — приводит слова Фус «Царьград».

Диетолог отметила, что в сухофруктах, помимо прочего, содержится большое количество простых углеводов — глюкозы и фруктозы. Поэтому сухофрукты более правильно считать сладостями. Стоит иметь в виду и тот факт, что слишком сухие плоды тяжелы для пищеварения.

Следует также помнить, что при сушке количество витамина С сильно уменьшается. Зато пользу для здоровья несут антиоксиданты-антоцианины, каротиноиды, феноловые соединения. Эти фитохимические вещества большей частью сохраняются после высушивания. Они помогают организму повышать иммунитет и бороться с различными воспалениями.

Их много в тёмных плодах инжира и чернослива, а также в финиках. Чернослив является ещё и хорошим слабительным средством. А двух-трёх сушёных слив достаточно для стимуляции работы кишечника.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд учёных не рекомендуют употреблять в пищу большое количество сухофруктов. По словам специалистов, этот продукт является одним из наиболее спорных с точки зрения пользы.