Диетолог рассказала о лучших БАДах для работы мозга

Омега-3-кислоты являются необходимым БАДом для работы мозга, так как они способствуют созданию мембран в клетках мозга, заявила диетолог Наталья Круглова. Она порекомендовала россиянам не тратить средства на покупку препаратов с этим веществом, так как его можно получить в избытке из жирной рыбы, пишет «Слово и Дело».

Омегу-3 мы вполне можем получить с продуктами. Буквально две-три порции рыбы еженедельно покрывают потребность организма в омега-3-жирных кислотах, и нет необходимости принимать ее дополнительно, в этом нет преимуществ. Если в вашем рационе достаточно рыбы и морепродуктов, принимать омега-3 дополнительно в виде капсул не стоит — это не поможет организму, — пояснила Круглова.

Также она порекомендовала обратить внимание на витамины группы В: в частности, B6, B9 и B12 — они расщепляют вещество, провоцирующее развитие болезни Альцгеймера и слабоумия.

Ранее диетолог Маргарита Королёва порекомендовала не пить кофе натощак, так как этот напиток препятствует усвоению таких полезных микроэлементов, как железо, кальций, цинк и магний. Более того, выпитый до еды кофе может привести к изменениям артериального давления.