Диетолог рассказала, можно ли есть бананы на диете

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Диетолог Маргарита Королёва объяснила, можно ли употреблять бананы тем, кто хочет похудеть.

По её словам, в наиболее популярном в России сорте платано содержится около 100–150 калорий, 25–30 граммов углеводов и 0,8–1,5 грамма белков. Учитывая данные показатели, желающим сбросить лишний вес лучше исключить этот фрукт из рациона либо есть в небольшом количестве.

Бананы не лучший фрукт для людей, которые хотят сбросить вес. Он содержит недостаточное количество клетчатки, регулирующей сахар в крови. Бананы для худеющих в красной зоне. Максимум можно съедать один банан в качестве перекуса, — подчеркнула специалист.

Она отметила, что лучше для диеты подойдут волокнистые фрукты, такие как зелёные груши, плотные зелёные яблоки и грейпфруты. Для похудения достаточно съедать два-три таких фрукта в день.

Королёва добавила, что детям можно давать бананы по утрам, так как этот фрукт хорошо усваивается и содержит все необходимые микроэлементы, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что зимой человек инстинктивно начинает употреблять больше жирного мяса и грубых углеводов. Калорийная пища хорошо согревает в морозы, поэтому можно сказать, что идеальной едой в этот период являются пельмени. В них есть и тесто (то есть углеводы), и жирное мясо. По этой же логике идеальной зимней пищей можно считать картошку с мясом.