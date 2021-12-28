Диетолог рассказала, кто может погибнуть от кишечной палочки

Беременные, пожилые люди, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями могут погибнуть от кишечной палочки, если вовремя не обратятся за помощью к специалисту, рассказала диетолог Елена Соломатина. Виной всему — дополнительный стресс, который испытывает организм при слабом иммунитете или вторичных заболеваниях, пишет «360».

Если отравился ребёнок, ждать «пройдёт — не пройдёт» нельзя. Нужна обязательно профессиональная помощь, потому что очень быстро происходит обезвоживание, могут начаться судороги и летальный исход. То же касается беременных и пожилых людей, а также тех, у кого есть хронические заболевания, — предупредила Соломатина.

При этом она посоветовала взрослым пациентам с первыми признаками отравления пить абсорбенты и соблюдать питьевой режим. По мнению диетолога, можно даже вызвать рвоту для очищения организма. По словам Соломатиной, симптомы при наличии кишечной палочки достаточно «классические»: слабость, тошнота, диарея, обезвоживание и нарушение нервной проводимости.

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