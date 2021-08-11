Диетолог рассказала, кому следует воздержаться от арбузов и дынь
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:42, 11 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что людям с рядом заболеваний не рекомендуются арбуз и дыня, сообщает РИА Новости.
Арбуз и дыня не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости, — пояснила диетолог.
Стародубова добавила, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. Зависит это от качества и количества съеденного, условий выращивания и ряда других факторов.
Ранее стало известно, что, как и любой другой продукт, арбуз следует есть в умеренных количествах. Несмотря на невысокую калорийность, избыток ягоды в рационе может привести к набору лишнего веса. Об этом рассказала диетолог Альбина Ермоленкова. Она пояснила, что если съесть в один присест килограмм арбуза, то организм получит 60 граммов чистых углеводов.