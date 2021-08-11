Диетолог рассказала, кому следует воздержаться от арбузов и дынь

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что людям с рядом заболеваний не рекомендуются арбуз и дыня, сообщает РИА Новости.

Арбуз и дыня не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости, — пояснила диетолог.

Стародубова добавила, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. Зависит это от качества и количества съеденного, условий выращивания и ряда других факторов.

Ранее стало известно, что, как и любой другой продукт, арбуз следует есть в умеренных количествах. Несмотря на невысокую калорийность, избыток ягоды в рационе может привести к набору лишнего веса. Об этом рассказала диетолог Альбина Ермоленкова. Она пояснила, что если съесть в один присест килограмм арбуза, то организм получит 60 граммов чистых углеводов.