Диетолог рассказала, кому нельзя есть сырые овощи

https://static.news.ru/photo/ea3d4594-78cf-11eb-a86b-96000091f725_660.jpg Фото: Unspecified/David Wall / DanitaDelimont.com/Global Look Press

Считается, что витамины, которые содержатся в сырых овощах, при приготовлении могут разрушаться. Это действительно так, но есть и исключения, рассказала терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

В качестве примера она привела витамин С, содержащийся в большом количестве в сырой капусте. При тепловой обработке он разрушается, однако в сыром состоянии капуста может вызвать вздутие живота. В приготовленном виде вероятность такого эффекта ниже. Это связано со структурой пищевых волокон, которые входят в состав капусты, пояснила медик.

Она уточнила, что людям с эрозивной или язвенной болезнью желудочно-кишечного тракта в период обострения не рекомендованы любые овощи в сыром виде.​ При наличии таких заболеваний их следует тушить, отваривать, запекать. Причём фрукты — тоже.

А в некоторых овощах и вовсе содержатся вещества, которые лучше усваиваются именно в приготовленных ​ блюдах. Например, ликопин, который есть в томатах и в других плодах красного цвета — ​в частности в грейпфрутах и арбузах.​

Ликопин способствует снижению рисков онкологических заболеваний. Всасывание этого вещества в кишечнике улучшается при тепловой обработке пищи, содержащей ликопин, в присутствии жиров.​ Можно предположить, что если томаты с маслом подвергать термической обработке, то ликопин будет усваиваться лучше, — приводит слова Бурляевой «Российская газета».

Впрочем, предупредила диетолог, следует учитывать, что чем выше температура, воздействующая на ликопин, тем большее его количество разрушится. При температуре более 100 градусов в течение получаса содержание вещества снижается на 40%.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Ольга Григорьян объяснила, как и когда правильно принимать витамины.