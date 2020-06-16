Диетолог рассказала, кому нельзя есть окрошку на квасе

https://static.news.ru/photo/a498b3d6-afdd-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как правильно готовить окрошку с учётом особенностей здоровья, а также о том, кому это блюдо противопоказано.

По словам диетолога, квас и кефир будут полезными заправками для этого холодного супа, однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отдать предпочтение кисломолочному напитку и не добавлять в окрошку редиску.

Молочнокислые продукты в жару очень полезны, они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что многим нужно. Потому что гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудка с пониженной секрецией соляной кислоты желудочного сока, встречаются довольно часто, — цитирует эксперта радиостанция «Говорит Москва».

Вместе с тем Григорян добавила, что окрошку не стоить есть людям с открытой язвой желудка, обострённым панкреатитом, а также при желчнокаменной болезни и аллергической реакции на какие-либо компоненты.

Ранее NEWS.ru писал, что рекомендации для приготовления самого летнего блюда — окрошки — составили специалисты Роскачества. Холодный, не слишком калорийный суп подходит и для обеда, и для ужина.

Для того чтобы окрошка получилась по-настоящему вкусной, шеф-повара рекомендуют не брать первый попавшийся квас из магазина. Такой совет они дали тем, кто любит именно такой вариант приготовления. Идеальная окрошка должна обладать кисловатым привкусом, не важно на чём она сделана: на кефире, минералке или квасе. Ещё одна ошибка — слишком мелко нарезать все ингредиенты. Все составляющие окрошки должны чувствоваться и похрустывать. Необходимо сначала нарезать мясо, а потом уже остальные ингредиенты.