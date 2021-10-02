Диетолог рассказала, кому нельзя есть много яблок

Яблоко считается полезным фруктом, однако эти фрукты нельзя есть в большом количестве некоторым людям. Об этом RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она предупредила, что люди с заболеваниями ЖКТ могут есть яблоки с осторожностью, а некоторым их можно употреблять в пищу лишь в запечённом виде.

По словам медика, в яблоках есть витамины, полифенолы, биофлавоноиды, кверцетин — вещество, которое укрепляет сосуды и снимает воспаления. В этих фруктах также имеется клетчатка, причём растворимая (пектин), которая способна выводить из организма излишки холестерина и токсины.

Свежие яблоки содержат много органических кислот, они ускоряют метаболизм. С одной стороны, кислоты полезны, с другой стороны, они могут вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. Особенно если это кислые яблоки, яблоки, съеденные натощак, — пояснила Соломатина.

Она предупредила, что люди с заболеваниями ЖКТ могут есть яблоки с осторожностью, а некоторым их можно употреблять в пищу лишь в запечённом виде. Кроме того, важно помнить, что сладкие яблоки диабетикам с некомпенсированным диабетом, то есть с высоким уровнем глюкозы в крови, нужно есть с осторожностью.

Ранее врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, что избыточное употребление яблок может обострить колит, язву и гастрит или спровоцировать воспаление в желчном пузыре. Чтобы яблоки принесли пользу, специалист советует съедать их не более двух штук в день.

Как рассказал врач, в свежих яблоках содержатся витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновая кислота, флавоноиды и пектин, полезные для кишечной микрофлоры. Он советует есть эти фрукты свежими, с кожурой и даже вместе с косточками, в которых есть йод, а также гликозид амигдалин, считающийся противораковым витамином В17.