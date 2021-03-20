Диетолог рассказала, какие витамины нужно принимать в пост

https://static.news.ru/photo/0aafc012-8970-11eb-bc54-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Питание во время поста сложно назвать рациональным с научной точки зрения. Ограничения в мясе, печени и других продуктах могут привести к нехватке определённых витаминов и микроэлементов. Врач-диетолог кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва рассказала, какие витамины нужно принимать дополнительно к пище, чтобы восполнить их недостаток.

В первую очередь это железо, витамин В12, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Железо есть и в растительных продуктах, но усваивается оно менее эффективно, — сообщила «Москве 24» Селезнёва.

По её словам, компенсировать нехватку животного белка можно растительным. Его много в бобовых культурах: чечевице, фасоли, нуте, горохе, а также в грибах и орехах. Чтобы восполнить кальций, Селезнёва советует добавлять в повседневную еду побольше кунжута.

Также врач сообщила, что независимо от поста у многих россиян наблюдается дефицит витамина D, поэтому дополнительно принимать его нужно круглый год. Кроме того, диетолог посоветовала пить в пост побольше жидкости. Воду можно заменить чаями, компотами из шиповника, облепихи и корня имбиря.

Как писал NEWS.ru, выпадение волос в весенний период, как правило, связано с последствиями зимы. В это время люди носят шапки, а волосы испытывают дефицит кислорода, витамина D. Этот витамин как раз участвует в строении ствола волос. Об этом рассказала дерматолог Юлия Колюбина. По её словам, люди зимой также испытывают стресс, подвергаются угнетённым состояниям. Такие вещи сказываются на всём организме. Следовательно, волосам тоже становится хуже. Поэтому, как подчеркнула врач, весенние трудности — это видимые проблемы, которые накопились за зиму. Более других выпадению волос подвержены женщины. Дело в том, что представительницы прекрасного пола более зависимы в этом отношении от стрессовых факторов. И весной это самое стрессовое выпадение волос у них более заметно. Чтобы волосы восстановились, подчеркнула дерматолог, нужно разнообразить питание, пропить витамины.