Диетолог рассказала, какие продукты защищают от развития онкологии

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Врач-диетолог из ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, какие продукты способны предотвратить появление злокачественных опухолей в организме.

Она отметила, что к онкологическим заболеваниям приводит разрушение клеток из-за процесса окисления в их оболочках. Это может быть вызвано радиоактивным облучением, стрессом, а также другими факторами, пишет «Российская газета».

Предотвратить эти процессы могут антиоксиданты, которые содержатся в некоторых продуктах.

Так, по словам диетолога, стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием витаминов C и E, а также бета-каротина.

Витамин C в большом количестве можно найти в киви, смородине, шиповнике, красном перце, луке и картофеле. Среди продуктов с высоким содержанием витамина E Денисова назвала орехи и растительные масла.

Также она рекомендовала обратить внимание на все ярко-красные и оранжевые овощи и фрукты — морковь, томаты, апельсины и другие. По словам специалиста, они содержат каротиноиды, которые также выступают как мощные антиоксиданты.

Диетолог рекомендует добавлять полезные продукты к основному рациону: ягоды к утренней каше, салат в дополнение к обеду и овощное рагу или брокколи на ужин.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба России распорядилась повысить предельные цены на два лекарства из перечня жизненно важных лекарственных препаратов, использующихся при лечении онкологических заболеваний.