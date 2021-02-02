Диетолог рассказала, какие продукты помогают взбодриться

Избежать дефицита веществ, негативно влияющих на работу мозга, помогут продукты, содержащие холин, витамин В12 и железо. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, холин в достаточной мере содержится в яичном желтке, мясе, особенно в баранине, овсянке и цветной капусте.
Холин — это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса, —
приводитслова Соломатиной радио Sputnik.
Витамин В12 необходимо употреблять, чтобы избежать головокружений и усталости. А железом богаты печень и красное мясо, они помогут мозгу активнее получать кислород.
При этом врач предупредила, что всего должно быть в меру и ни в коем случае не следует переедать, поскольку тогда токсины нейтрализуют всю пользу.
Кроме того, Елена Соломатина рекомендовала готовить пищу на пару и использовать щадящую обработку, а также ограничить употребление сладостей и рафинированного сахара.
Ранее NEWS.ru сообщал, что диетолог назвал основные правила приёма витаминов в конце зимы.