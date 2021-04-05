Диетолог рассказала, как выявить нехватку витаминов в организме

https://static.news.ru/photo/890b787c-96ac-11eb-b06f-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Чаще всего наш организм испытывает дефицит витаминов А, С и D. Диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, по каким признакам можно распознать их нехватку.

Витамин А способствует восстановлению повреждений слизистой и кожного покрова, а также росту числа клеток иммунной системы. Сигналами к тому, что необходимо восполнить его недостаток, являются ухудшение зрения, особенно в темноте, наличие большого количества фурункулов на теле, а также нарушение функции желчного пузыря или скопление камней в нём.

Витамин С часто упоминается как иммуномодулятор, особенно в сезон роста простудных заболеваний. О его дефиците свидетельствуют кровоточивость дёсен и появление на теле синяков даже при минимальных ударах — из-за нехватки витамина С стенки сосудов становятся слабыми и легко повреждаются.

К иммуномодуляторам относится и витамин D. Наряду с этим он служит организму защитой от развития онкологии. Его недостаток можно выявить с помощью простого теста. Нужно принять «позу журавля» — встать на одну ногу, развести в сторону руки, закрыть глаза и продержаться так полминуты. Если не удалось, организму необходимо пополнить запасы витамина D, поскольку, помимо всего прочего, он способствует поддержанию мышц в тонусе и регулирует координацию движений, сообщает Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты с самым высоким содержанием витамина С. К таковым относятся квашеная капуста, шиповник, облепиха и болгарский перец. По словам эксперта, эти продукты желательно употреблять в пищу регулярно, поскольку человеческий организм не может самостоятельно вырабатывать и накапливать витамин С.