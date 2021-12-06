Диетолог рассказала, как выбрать полезные сосиски

Сосиски без глутамата натрия, нитратов и других вредных добавок могут считаться вполне полезным продуктом, так как белок хорошо усваивается при потреблении измельчённого мяса, считает диетолог Марият Мухина. По её словам, сосиски по ГОСТу почти не пахнут и имеют сероватый оттенок, передаёт «Слово и Дело».

Полезные сосиски не содержат нитратов, которые дают розовый цвет. Но, на самом деле, в них есть полезный, хорошо усваиваемый белок, ведь мясо для сосисок измельчено практически до состояния суфле. Конечно, в них есть витамины A, E, D, кальций в хорошей дозировке. Главное — в них нет глутамата натрия. Вместо него — полезная глютаминовая кислота, которую также содержат, например, пармезан и водоросли, — пояснила Мухина.

При выборе сосисок диетолог посоветовала не обращать внимания на сосиски с ярко-выраженным, «соблазнительным» цветом. Мухина уточнила, что это обычно говорит о добавлении красителей в продукт. По мнению диетолога, действительно полезные сосиски можно давать даже детям в возрасте от трёх лет.

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