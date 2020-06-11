Диетолог рассказала, как выбрать хорошие сухофрукты

https://static.news.ru/photo/0044025c-ac60-11ea-a733-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, по каким признакам выбрать качественные и полезные сухофрукты.

Она пояснила, что самые качественные сухофрукты те, которые сушились естественным способом. Однако они выглядят не сильно привлекательно для покупателя.

Обычно они выглядят не слишком привлекательно — сморщенные, высушенные, матовые, тёмного цвета. Если же курагу и изюм готовили в промышленных условиях, — скорее всего, их обработали диоксидом серы для сохранения цвета и предотвращения грибковых заболеваний, — привели слова диетолога на портале «Росбалт».

Инна Кононенко добавила, что промышленные сухофрукты — яркие и блестящие, их хочется купить, но делать этого не стоит, так как обработанные сухофрукты быстро портятся и гниют. Также врач предостерегла от употребления обработанных сухофруктов людей с хроническими заболеваниями. По её словам, некоторые болезни могут обостриться от таких сухофруктов. Например, у астматиков может появиться аллергия.

Если сухофрукты выглядят слишком хорошо, стоит замочить их на несколько часов в горячей, но не кипящей воде, чтобы сохранить все витамины. Потом эту воду, в которой растворился диоксид серы, нужно слить, хорошо промыть их и только потом есть. С моющими средствами сухофрукты мыть не нужно, — процитировали врача на портале.

Она подчеркнула, что любые сухофрукты нужно замачивать и хорошо промывать, ведь даже высушенные естественным образом сухофрукты собирают на себя пыль и грязь. Кроме того, размягченные продукты более полезны для ЖКТ.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Елена Соломатина отметила, что подгнившие овощи и фрукты нельзя употреблять в пищу. По её словам, они содержат смертельно опасные органические соединения — афлатоксины. Она также порекомендовала не употреблять сыр с плесенью, хоть он и содержит специальные одомашненные грибки.