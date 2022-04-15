Диетолог рассказала, как выбирать витамины весной

Весной, когда организм истощён, ему для восстановления требуется достаточное количество полезных веществ. Помочь в этом могут витамины, рассказала «Радио 1» врач-диетолог, кандидат медицинских Елена Соломатина. По словам специалиста, если нет возможности проконсультироваться с врачом, то отдать предпочтение стоит препаратам с небольшой дозировкой.

Медик отметила, что помочь определиться с выбором витаминов должен лечащий врач, поскольку он знает все слабые места своих пациентов. Если человек приобретает витамины без помощи специалиста с целью поддержать свой организм в условиях плохо сбалансированного питания, то лучше выбирать препараты с небольшой дозировкой.

Когда мы смотрим, что там много дозировок, как правило, бывает, что эти витамины не очень хорошо усваиваются, и производители заведомо делают дозировку больше, поскольку усвоение будет ниже. Но лучше всего выбирать, конечно, витамины, которые сделаны из натуральных каких-то компонентов, – пояснила Соломатина.

Она также добавила, что витамины не обязательно должны быть зарубежного производства, среди отечественных марок есть ничем не уступающие зарубежным.

Ранее Елена Соломатина рассказала, что у более чем у 80% россиян наблюдается нехватка витамина D. По её словам, дефицит вызван климатическими условиями и территориальным расположением страны. Кроме того, в рационе населения России мало рыбьего жира — основного источника этого витамина.