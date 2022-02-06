Диетолог рассказала, как восстановиться после COVID

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что домашние напитки, в том числе морсы и настои на основе зелёного чая, могут помочь восстановиться после коронавируса. Для этих целей подойдут такие ягоды, как клюква и облепиха, уточнила специалист. Если кому-то хочется, чтобы напиток был сладким, то, по мнению врача, можно использовать клубнику. Об этом сообщает радио Sputnik.

Берём два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый, живой морс, — сообщила Дюваль.

Она отметила, что воду кипятить специально не надо, чтобы сохранить максимальное количество витаминов. Эксперт также посоветовала для более быстрого восстановления после коронавируса готовить настой на основе зелёного чая с клюквой и апельсином. Она сообщила, что лучше вместо сахара добавить яблоко без кожуры.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что человек может навсегда потерять обоняние после коронавируса, если инфекция поразит клетки, поддерживающие обонятельные рецепторы, или нервные окончания. Он рассказал про работу учёных из Бельгии, которые брали пробы тканей умерших от коронавируса людей, чтобы подтвердить гипотезу.