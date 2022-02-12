Диетолог рассказала, как восполнить нехватку витаминов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими продуктами можно восполнить нехватку витаминов. По словам специалиста, авитаминоз способствует упадку сил и хандре, пишет «Лента.ру».

Организм может уставать при недостаточном количестве света, неправильном питании или постковидном синдроме. Поможет борьбе со слабостью и плохим настроением витамин С. Зимой восполнит его нехватку помогут замороженные фрукты, так как те, что лежат на прилавках магазинов.

Уменьшит степень хандры, улучшит иммунитет и состояние зубов витамин D.

Достоверно известно, что у 80 с лишним процентов людей снижен витамин D — нет солнышка, рыбу мы дикую не едим, в лучшем случае аквакультура. Решит эту проблему баночка печени трески пару раз в неделю. <...> Он есть и в яичном желтке, и в молочных продуктах. Если не можем есть морепродукты, тогда покупаем в аптеке витамин D, — сказала врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в период активного распространения «омикрон»-штамма коронавируса россиянам следует принимать витамины C, D, B12, а также цинк и омегу-3. Она посоветовала сначала сдать анализ и проверить, дефицит какого элемента наблюдается в организме.