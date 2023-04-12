Диетолог рассказала, как восполнить недостаток коллагена в организме Врач-диетолог Сазонова: белковые продукты помогают бороться с дефицитом коллагена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллаген является основой соединительной ткани человеческого организма, обеспечивая ее прочность и эластичность. Он участвует в формировании сухожилий, костей, хрящей, дермы. Человеческий организм синтезирует коллаген из аминокислот, которые он получает, расщепляя полученный с пищей белок. Чтобы избежать дефицита коллагена, необходимо включать в рацион достаточное количество продуктов с животным белком, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Ольга Сазонова.

Все продукты, богатые животным белком, помогают организму восполнять потребность в коллагене. Это могут быть яйца, рыба, говядина, курица, морепродукты, желатин или костный бульон, — отметила специалист.

Сазонова пояснила, что костный бульон также является богатейшим источником белка, кроме того, он содержит кальций, фосфор, магний, цинк, железо, селен, марганец и витамины А и К2.

Помимо белковой пищи, для борьбы с дефицитом коллагена необходимо употреблять продукты, богатые витамином С. Уровень его содержания в организме сильно влияет на структуру коллагена и построение его связок, подчеркнула врач.

Кроме того, диетолог настойчиво рекомендует минимизировать употребление сахара, молекулы которого нейтрализуют действие коллагена. А это влечет за собой увеличение количества морщин и потерю эластичности суставов.

Ранее врач-нутрициолог рассказала о пользе добавок с коллагеном для организма: они положительно влияют на прочность сухожилий, состояние кожи, волос и ногтей, а также улучшают мышечный ответ на физические упражнения.