Диетолог рассказала, как вернуться к работе после праздников

Вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников поможет контроль сна, питания, и питьевого режима, рассказала врач-диетолог Александра Ноев изданию «ФедералПресс». При этом она не советует бросаться в занятия спортом, если их раньше не было. Начать следует с прогулок, коньков или бани, а уже после увеличивать нагрузку.

Старайтесь пить нужное количество чистой воды в день. Норма на один килограмм веса тела — 30 миллилитров, — сказала Ноев.

В рационе диетолог советует сделать акцент на рыбе, мясе птицы без кожи, овощах и орехах. Питаться, по её словам, следует три раза в день с двумя перекусами, если они нужны. От мучного и сладкого Ноев рекомендует отказаться, белый хлеб заменить цельнозерновым, а сладкое — курагой и черносливом.

Ложиться спать нужно до 23 часов, а просыпаться не позже 9 часов утра, тогда получится восстановить режим.

Ранее поделилась советами, как восстановить рабочий режим после новогодних праздников, психолог Анастасия Волошина. По её словам, россиянам стоит «не торопиться» и возвращаться к будням «легко и спокойно, шаг за шагом», а также попробовать подготавливаться ко сну с помощью ванны и приглушённого света и вводить в практику рабочие моменты.