Диетолог рассказала, как сбросить вес перед новогодними праздниками Диетолог Залетова: не стоит садиться на диету перед новогодними праздниками

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Садиться на диету незадолго до новогодних праздников не стоит, так как это может нанести ущерб здоровью, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова. По ее словам, в целях сброса веса стоит уменьшить количество жидкости в организме, отказавшись от соли и соленых продуктов, передает РИА Новости.

Влезть в новогоднее платье достаточно частая проблема, особенно для молодых женщин. Но если похудеть к новому году не получилось, резко ограничивать себя в еде за несколько дней до новогоднего застолья все-таки не нужно, — сказала она.

Залетова отметила, что резкое ограничение в еде с последующим приемом жирной пищи и газированных напитков пагубно скажется на здоровье.

По ее словам, если есть необходимость немного скинуть вес, следует сосредоточиться на уменьшении жидкости в организме. Для этого следует недосаливать еду и исключить соленые продукты из рациона. При этом необходимо много пить, так как это ускорит очищение организма, подчеркнула врач.

Ранее диетолог Ольга Лушникова перечислила продукты, в которых содержится большое количество полезных жиров. В первую очередь — это нерафинированные масла, такие как оливковое и конопляное. От этих продуктов не получится потолстеть, а еще они лучше всего подойдут для заправки салатов.