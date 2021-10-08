Диетолог рассказала, как распознать расстройство пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения может проявляться по-разному. Причём сам человек может и не распознать негативные изменения в плане питания, но они могут быть заметны его близким. Для выхода из подобного состояния может потребоваться помощь специалистов. Об этом NEWS.ru рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Она отметила, что нарушение пищевого поведения может выражаться в болезненном стремлении исключительно к здоровому питанию, навязчивых мыслях о еде, мешающих обычной жизни и работе, в паническом страхе перед высококалорийной пищей и возможностью набрать лишний вес.

Есть расстройство пищевого поведения, которое относится к психиатрическим диагнозам — нервная анорексия, нервная булимия. Лечением должен заниматься врач-психиатр, психотерапевт, — пояснила специалист.

В случаях нарушений пищевого поведения, лёгких в плане лечения и не имеющих серьёзных последствий для здоровья, человек может справиться сам или с помощью психолога и диетолога.

Эксперт также обратила внимание на то, что нарушения в питании и наличие ожирения не всегда приводят к развитию сахарного диабета. В то же время есть люди, масса тела которых находится на верхней границе нормы, и они при этом уже имеют сахарный диабет второго типа.

Предрасположенность к диабету второго типа наследуется генетически <...>. Если она есть, нужно чётко следить за питанием, за весом, нагрузкой физической и делать всё для профилактики, — отметила Круглова.

Что касается физической нагрузки, то, согласно рекомендациям ВОЗ, для взрослого человека она должна составлять 150–300 минут в неделю. Интенсивность нагрузки должны быть средней — быстрая ходьба, фитнес, йога.

«Звоночками», сигнализирующими о том, что пора задуматься о питании и здоровье, являются одышка при обычной физической активности, появление сильной жажды и учащённого мочеиспускания, что может быть первым признаком диабета. Кроме того, следует насторожиться, если становится сложнее выполнять привычную домашнюю работу, часто повышается артериальное давление.

Самое простое, что можно сделать дома, — рассчитать свой индекс массы тела и измерить объём талии. Для женщин это значение должно быть не более 80 сантиметров, для мужчин — не более 94. Если выше нормы, то повышается риск заболеваний, связанных с ожирением, предупредила эксперт.

Для контроля ситуации можно сдать анализ на уровень сахара в крови. Если данный показатель повышен на протяжении трёх месяцев, необходимо принимать меры.

Ранее диетолог врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что безопасная доза сахара в день для взрослого человека по рекомендациям ВОЗ — 50 граммов в сутки. Желающим похудеть она посоветовал сократить потребление сахара, но при этом не увлекаться заменителями.