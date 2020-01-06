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Диетолог Наталья Герасимова рассказала, как прийти в форму после новогодних праздников. Врач сообщила, что стоит уделить внимание продуктам, которые богаты клетчаткой и минеральной воде. Об этом сообщил телеканал «360».

Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты. Возможно сделать какой-то разгрузочный день без мяса и рыбы. Ограничить жирные продукты, такие как майонез, жирные сыры в больших количествах и колбасы, — процитировал Наталью Герасимову телеканал.

Диетолог отметила, что необходимо пить много воды. Лучшим решением будет — минеральная вода с калием, так как она поможет уменьшить отеки от солёных закусок и алкоголя. А также потреблять бананы, капусту и бобовые, которые так же богаты калием.

Врач подчеркнула, что совсем отказываться от соли не стоит, но важно не употреблять солёные продукты.

Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион семена чиа, льна и кисломолочные продукты. А также не забывать про физическую активность, режим сна и питания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что диетологи, нутриционисты и учёные порекомендовали обратить внимание на «гибкую вегетарианскую диету», средиземноморскую и DASH-диету.