Диетолог рассказала, как правильно питаться после поста

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Выходить из поста и принимать в пищу обычные продукты следует начинать постепенно. Таким образом организм, перестроившийся на определённый вид пищи, будет избавлен от излишнего стресса, напомнила диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что за время самоограничения сокращалось выделение ферментов, которые способствуют переработке «тяжёлых» продуктов. Поэтому не следует сразу нагружать организм той едой, от которой он отвык.

Соломатина посоветовала начать с легкоусвояемых продуктов. Это могут быть, например, ряженка или творог, передаёт «Москва 24».

В первый день после творога можно съесть одно яйцо. Затем — ввести в рацион сыр 45% жирности, нежирную рыбу, куриную грудку или мясо индейки. Только на третий день, по словам Соломатиной, можно перейти к постной свинине и говядине.

Основа пищи, подчеркнула диетолог, обязательно должна содержать клетчатку. Поэтому в день нужно съедать не менее 500 граммов свежих овощей, распределив их на пять приёмов пищи в течение суток. Достаточное количество клетчатки окажет положительное влияние на систему пищеварения и поможет вывести из организма непереработанные продукты.

Ранее, как писал NEWS.ru, Соломатина рекомендовала россиянам в период самоизоляции отказаться от сладкого газированного алкоголя и алкогольных напитков с высоким содержанием калорий.