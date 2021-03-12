Диетолог рассказала, как правильно питаться после коронавируса

https://static.news.ru/photo/79f1e966-839c-11eb-ab50-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, для восстановления сил нужно много есть. Питание должно быть обильным, но при этом сбалансированным.

Акцент нужно делать на полезные жиры и белок, долгоиграющие углеводы. Белок нужен для восстановления мышечной массы, которая теряется во время болезни и лежания в постели, поясняет врач-терапевт, диетолог Мария Черняева.

Это не значит, что надо восстанавливаться и сразу есть всё подряд, мы всё равно соблюдаем умеренность и акцент на определённых полезных для организма продуктах. Прежде всего рекомендуется есть белковую пищу, потому что за время болезни теряются полезные элементы — аминокислоты, минералы, — рассказала доктор в интервью радио Sputnik.

Для восстановления организма врач рекомендует есть нежирное мясо, птицу и морепродукты. Полезные углеводы есть во всех крупах. Фрукты и овощи станут источником клетчатки. Можно есть даже шоколадку, если самочувствие от этого улучшается. Но только это должна быть не целая плитка, а папа квадратиков в день для улучшения настроения, предупреждает диетолог.

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