Диетолог рассказала, как правильно использовать имбирь

Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что несмотря на популярность имбиря в период простудных заболеваний, его не стоит употреблять одновременно с приёмом некоторых лекарственных препаратов. Она отметила, что в сочетании с некоторыми жаропонижающими имбирь может приводить к нарушению свертываемости крови. Об этом сообщает радио Sputnik.

Имбирь нельзя сочетать с ибупрофеновыми жаропонижающими, это распространённая ошибка. Имбирь обычно все вспоминают, когда начинают болеть, поэтому пьют жаропонижающее, а потом — чай с имбирём. Но это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать, — пояснила Дюваль.

Эксперт добавила, что имбирь усиливает действие лекарственных препаратов и растений, снижающих уровень сахара в крови. Диетолог порекомендовала обсуждать с врачом продолжительное употребление имбиря, так как некоторые заболевания могут послужить противопоказанием.

Ранее стало известно, что согласно данным нового исследования, причиной более 1,2 миллионов случаев летального исхода за год стали микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Этот показатель занимает третье место после смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и туберкулёза.