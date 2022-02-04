Диетолог рассказала, как похудеть к лету

Если человек не страдает от ожирения или серьёзных проблем с лишним весом, то к лету можно похудеть примерно на восемь килограммов, если придерживаться правильного питания, считает диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что набирать вес зимой — совершенно нормально, так как человек меньше двигается и потребляет больше калорий, чтобы согреться, пишет Lenta.ru. Диетолог отметила, что в первую очередь надо отказаться от сахара.

Все кондитерские изделия, в которых явно много сахара, мы убираем. Можем оставить из кондитерских изделий небольшое количество горького шоколада не менее 75 процентов, и то съедать небольшой кусочек, натуральную пастилу, где кроме яблок, яичного белка ничего нет, натуральный мармелад, можно оставить немного сухофруктов. Вместо мороженого — сорбеты, а так кушать фрукты, ягоды — из них мы получаем сахар, — пояснила Соломатина.

Она считает, что из рациона также необходимо убрать трансжиры: они не только способствуют набору веса, но и сбивают метаболические процессы, повышая риск возникновения сахарного диабета. По её словам, трансжиры содержатся в большинстве кондитерских изделий, также они есть в большинстве жаренных во фритюре или на сковородке блюд. Россиянам будет гораздо проще скинуть лишние килограммы к лету, если они будут следовать правилу здоровой тарелки.

Тарелку делим пополам. Полтарелки у нас занимают зелень, овощи, желательно некрахмалистые, как в сыром виде, так и в тушеном, запеченном. Еще полтарелки делим пополам. На одной четвертинке будет что-то белковое: рыба, кролик, курица, индейка, телятина, любое нежирное мясо. На другую четвертинку кладем гарнир: гречка, если рис, то коричневый. Это должна быть крупа, — рассказала Соломатина.

Ранее диетолог Алексей Ковальков посоветовал россиянам есть на завтрак яичницу из двух яиц и воздержаться от тортов и пирожных.