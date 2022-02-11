Диетолог рассказала, как пищевые предпочтения меняются с возрастом

После 45 лет многие переходят с красного мяса на рыбу и птицу, сообщила врач-диетолог Марина Макиша «Москве 24». По её словам, это вызвано снижением активности ферментов, из-за которого мясо становится труднее переваривать.

Более плотное и зрелое мясо хуже переваривается из-за снижения активности ферментов. И после таких продуктов у людей остается субъективное ощущение тяжести, им некомфортно, они отказываются от подобной пищи, — сказала Макиша.

Она добавила, что с возрастом лучше воспринимаются резкие специфические вкусы. Например, люди начинают есть горький шоколад, хотя в детстве предпочитали молочный.

Помимо этого диетолог объяснила тягу к вредным продуктам, существующую в любом возрасте.

Наш мозг однозначно реагирует намного сильнее на те продукты, в которых содержатся быстрые углеводы, прежде всего сахар. Они вызывают сильный выброс дофамина. Также мозгу нравится жирная пища, она вызывает выброс серотонина, — сообщила Макиша.

Ранее стало известно, что более половины россиян (54%) не собираются отказываться от фастфуда, из них 8% употребляют его несколько раз в месяц, а 2% готовы есть его каждый день. Такие данные предоставил медиахолдинг Rambler&Co.