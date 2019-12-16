https://static.news.ru/photo/aa5928a4-200a-11ea-85a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/Global Look Press

Чтобы избавиться от «запасов» жира на животе, нужно полностью изменить пищевые привычки. Такой совет дала диетолог Елена Соломатина.

Она рекомендовала употреблять больше клетчатки, которая содержится в салатах, цельнозерновом хлебе, свежих овощах и фруктах. Необходимо также отказаться от жареного и простых углеводов, их лучше всего заменить варёной и запечённой пищей.

Помимо этого, не следует забывать о физических нагрузках. Чтобы добиться уменьшения объёмов талии, нужно посещать спортзал не меньше двух раз в неделю, уточнила она. Следует наладить и режим сна, а ещё — не использовать гаджеты перед тем, как лечь в постель.

Она пояснила, что такой жир называется висцеральным, то есть внутренним. Он скапливается вокруг органов брюшной полости и бывает как у женщин, так и у мужчин. Второй тип — подкожный — откладывается только на женских бёдрах и связан с гормоном эстрогеном.

Такой вид жира не является вредным, он, напротив, нужен, чтобы иметь силы выносить и родить здоровое потомство. Но он доставляет дискомфорт дамам, поэтому они с особым усердием пытаются от него избавиться, — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

По словам диетолога, висцеральный жир скапливается не только из-за неправильного питания, но и из-за малоподвижного образа жизни. Всё это может привести к появлению диабета, атеросклероза, гипертонии и одышки.

Ранее, как писал NEWS.ru, Соломатина обратила внимание на то, что с приходом холодов люди начинают активнее потреблять жирное и сладкое, а также алкоголь. Однако, по её мнению, восполнить недостаток полезных веществ можно с помощью более полезных продуктов: жирной рыбы, «молочки» и овощей.