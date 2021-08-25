Диетолог рассказала, как гаджеты будущего повлияют на правильное питание

Кандидат медицинских наук и диетолог Лариса Федотова рассказала, как цифровизация и гаджеты будущего поспособствуют правильному питанию человека. Своим мнением она поделилась в интервью с «Российской газетой».

Каким бы это ни показалось странным, но на то, что мы в будущем будем есть, повлияет цифровизация, причём гораздо раньше, чем через 50 лет. Уже сегодня мы с помощью разных гаджетов измеряем, сколько шагов прошли, какой у нас уровень глюкозы, пульс, давление и так далее. Правда, пока всем этим «докторам на руке» мы не особо доверяем, используем их скорее ради интереса, — призналась Федотова.

Диетолог предположила: с технологиями будущего каждый человек сможет подобрать себе наиболее сбалансированное и правильное питание самостоятельно, с помощью гаджетов. Более того, точные данные о необходимых организму конкретного человека белках, жирах и углеводах позволят не только более осознанно подойти к приёму пищи, но и сэкономить на продуктах.

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