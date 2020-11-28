Диетолог рассказала, из-за каких продуктов портится настроение

https://static.news.ru/photo/02b8d9e0-322f-11eb-a7e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты с высоким содержанием сахара, трансжиров и усилителей вкуса провоцируют сначала кратковременное улучшение настроения, а после — его резкий спад.

Среди таких продуктов она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» перечислила хлеб, энергетики и маргарин. Но в первую очередь — продукты с высоким содержанием сахара.

С одной стороны, сахар улучшает настроение, поэтому его и считают наркотиком, но он работает так же, как и наркотик: кратковременное улучшение настроения, поскольку повышает уровень глюкозы, и дальше по цепочке выделяются гормоны удовольствия, — рассказала врач.

Диетолог напомнила, что злоупотребление продуктами с высоким содержанием глюкозы приводит к ожирению. Частые перепады настроения и изменения в поведении могут указывать на проблемы с содержанием сахара в крови. Кроме того, причиной подобных симптомов может быть употребление продуктов с высоким содержанием трансжиров, которых «очень много в кондитерских изделиях». По словам врача, следует отказаться от употребления подобной пищи.

Да даже хлеб, маргарин, который туда кладут, — они тоже могут спровоцировать плохое настроение, потому что разрушают клеточную мембрану и разрушают нервные волокна в том числе, — рассказала диетолог.

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