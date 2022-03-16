Диетолог рассказала, есть ли польза от употребления алкоголя

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, есть ли польза от употребления алкоголя. По её словам, в пиве действительно содержатся полезные вещества, но вред от этого продукта сильно превышает пользу, пишет «Москва 24».

Алкоголь, и пиво в частности, влияет на весь организм. Это нарушение усвоения питательных веществ. Казалось бы, человек получает все необходимые витамины и минералы, но они хуже усваиваются, поэтому развивается дефицитное состояние, — пояснила она.

Кроме того, употребление пива способствует росту мужской груди и отложению жира в области талии. Дело в том, что этот продукт содержит фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов. Из-за этого также может ослабеть либидо.

Что же касается другого популярного напитка — вина, то и здесь от него больше вреда, чем пользы. По словам диетолога, оно не оказывает существенного влияния на профилактику некоторых заболеваний.

Вино, на самом деле, не настолько влияет, как раньше про это думали. Пить его ради «пользы» точно не надо. Если человек не пьёт, то и хорошо, что не пьёт, — добавила Круглова.

Диетолог посоветовала употреблять в пищу овощи, фрукты и злаки, которые содержат все необходимые микроэлементы.

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