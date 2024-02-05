Диетолог рассказала, чем заменить огурцы в рационе Диетолог заявила, что дефицит огурцов не навредит здоровью

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Недостаток огурцов в рационе не окажет серьезного влияния на состояние здоровья человека, считает диетолог Маргарита Королева. Кроме того, по ее мнению, все содержащиеся в них полезные вещества можно получить из других сезонных овощей, передает Общественная служба новостей (ОСН).

Всю гамму компонентов состава этого продолговатого зеленого овоща, включая воду, мы можем получить из других продуктов сезонного происхождения! — пояснила специалист.

Диетолог напомнила, что раньше в зимние периоды огурцов вообще не было, а их появление на новогоднем столе было редкостью и праздником. По словам Королевой, отсутствие или недостаток огурцов не приводил к каким-либо серьезным поломкам организма или накоплению сбоев в его работе. Любителям же ежедневного потребления огурцов она посоветовала преждевременно их замачивать, что позволит не только насладиться вкусом продукта, но и сохранить его полезные свойства.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что снизить объем потребления сладостей можно, если постепенно снижать употребление натурального сахара. Для этих целей, помимо прочего, подойдут сахарозаменители, существенно не повышающие уровень глюкозы в крови.