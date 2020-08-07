Диетолог рассказала, чем опасно безалкогольное пиво

Несмотря на отсутствие спирта, безалкогольное пиво всё же несёт в себе вред. Связано это с тем, что напиток имеет высокий гликемический индекс, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, злоупотребление безалкогольным пивом может привести к сахарному диабету второго типа. Об этом врач
Не рекомендуют употреблять этот напиток людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, диабетикам, детям, беременным и кормящим, — сказала диетолог.
Кроме того, безалкогольное пиво может стать причиной появления в организме атеросклеротических бляшек. Заменить напиток врач посоветовала водой с лимоном или не очень сладким квасом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что наибольшую опасность для организма представляет крепкий алкоголь в сочетании с газированными напитками. По её словам, коварность коктейлей заключается в том, что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь.
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