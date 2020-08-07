Диетолог рассказала, чем опасно безалкогольное пиво

https://static.news.ru/photo/fb213032-d8c5-11ea-a580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на отсутствие спирта, безалкогольное пиво всё же несёт в себе вред. Связано это с тем, что напиток имеет высокий гликемический индекс, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, злоупотребление безалкогольным пивом может привести к сахарному диабету второго типа. Об этом врач сообщила в интервью «Вечерней Москве».

Не рекомендуют употреблять этот напиток людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, диабетикам, детям, беременным и кормящим, — сказала диетолог.

Кроме того, безалкогольное пиво может стать причиной появления в организме атеросклеротических бляшек. Заменить напиток врач посоветовала водой с лимоном или не очень сладким квасом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что наибольшую опасность для организма представляет крепкий алкоголь в сочетании с газированными напитками. По её словам, коварность коктейлей заключается в том, что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь.