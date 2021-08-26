Диетолог рассказала, чего нельзя делать на голодный желудок

Диетолог из Индии Пуджа Махиджа рассказала, чего нельзя делать после пробуждения на голодный желудок. Об этом сообщило издание NDTV.

Во-первых, нельзя сразу пить кофе или чай, потому что кофеин способен сильно повысить уровень кислотности в желудке. Во-вторых, под запретом алкоголь. На голодный желудок он быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение.

В-третьих, до еды нужно отказаться от жевательной резинки, из-за которой выделяется дополнительный желудочный сок, который вредит слизистой желудка. И не стоит не позавтракав идти за продуктами: велик риск купить много калорийной пищи, говорит диетолог, ссылаясь на исследования.

Наконец, Махиджа рекомендует не спорить ни с кем с утра. Голодные люди из-за пониженного уровня сахара больше поддаются эмоциям. Сначала нужно перекусить.

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